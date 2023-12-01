Лучший снайпер «Ак Барса» Дмитрий Яшкин выбыл из строя на длительный срок

«Самочувствие нормальное. Точные детали травмы я комментировать не могу, потому что с такими вопросами всегда надо быть аккуратными. Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.