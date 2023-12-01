Московское «Динамо» обыграло «Трактор» и обошло «Спартак»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).