«Коламбус» выйдет на матч НХЛ с полностью русской тройкой атаки

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан сообщил, что собирается выставить полностью русскую тройку атаки на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».

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Как сообщает The Athletic, наставник «синих мундиров» отметил, что нападающий Дмитрий Воронков будет переведён в центр. Во втором звене вместе с ним на флангах сыграют Егор Чинахов и Кирилл Марченко.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний нападающий забил четыре гола и отдал семь передач, набрав 11 (4+7) очков в 18 матчах в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге.