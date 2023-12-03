СКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

Петербургский СКА в серии буллитов обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Сергей Толчинский (2-я минута) и Захар Бардаков (27). У "Металлурга" отличились Данила Юров (23) и Максим Карпов (28). Автором победного буллита стал Валентин Зыков. Нападающий петербургской команды Василий Глотов провел 200-й матч в КХЛ.

СКА одержал 11-ю победу подряд. Последний раз команда проигрывала 6 ноября в матче с московским "Спартаком" (2:3). "Металлург" потерпел второе подряд поражение. 30 ноября у магнитогорцев прервалась серия из 11 выигранных матчей - они проиграли "Барысу" в Астане (2:5).

СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету петербургской команды 48 очков в 37 матчах. "Металлург" возглавляет Восточную конференцию с 55 очками после 39 встреч.