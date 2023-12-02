Никитин прокомментировал победу над «Сочи»

Придало ли дополнительной мотивации, что этот матч стал тысячным для «Локомотива» в чемпионатах КХЛ? Честно говоря, с игроками не обсуждали, а с тренерами у нас есть те, кто эту тысячу и сыграли, поэтому, естественно, знали об этом.