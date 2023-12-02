Овечкина назвали огромной угрозой в атаке

«Алекс Овечкин — огромная угроза в атаке. Так что если ты доберешься до ворот, то получишь шансы и, скорее всего, найдешь способ вбить шайбу в сетку. В матче с «Анахаймом» все прошло по-нашему; спецбригады были потрясающими — и меньшинство, и большинство. Нам нужно было победить, это хорошее начало выезда. Мы должны продолжать в таком же духе», — заявил канадец.