Овечкин не забил в 7 матчах подряд в рамках одного сезона НХЛ впервые с весны 2017 года
Александр Овечкин не забил в 7 матчах подряд впервые с весны 2017 года.
Капитан «Вашингтона» не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (0:6).
В активе 38-летнего россиянина 14 (5+9) очков в 22 матчах сезона.
В предыдущий раз в рамках одной регулярки НХЛ Овечкин выдавал безголевую серию из 7 матчей в марте и апреле 2017 года.
В феврале и марте того же года форвард установил личный антирекорд – 10 подряд игр без голов в рамках одного сезона.
Овечкин не забил в 7 матчах подряд в рамках одной регулярки НХЛ впервые с весны 2017 года. Его антирекорд – 10 игр без голов
«Я возненавидел Овечкина еще на молодежном ЧМ. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки». Американский журналист МакКи об Александре
«Поговаривают, Овечкин веселился летом, не готовился должным образом. Но можно ли указывать человеку, переписавшему рекорды НХЛ? Александр Михайлович еще покажет себя». Платон Беседин об Ови