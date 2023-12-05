Александр Овечкин не забил в 7 матчах подряд впервые с весны 2017 года.

Капитан «Вашингтона» не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (0:6).

В активе 38-летнего россиянина 14 (5+9) очков в 22 матчах сезона.

В предыдущий раз в рамках одной регулярки НХЛ Овечкин выдавал безголевую серию из 7 матчей в марте и апреле 2017 года.