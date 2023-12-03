Овечкин второй раз в сезоне провел шесть матчей подряд без голов
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
В составе "Вегаса" шайбы забросили Джонатан Маршессо (дубль), Джек Айкел и Марк Стоун. Российский форвард Иван Барбашев сделал результативную передачу. В составе "Вашингтона" единственным голом отметился Том Уилсон. Капитан "столичных" Александр Овечкин провел на льду 15 минут 32 секунды и не отметился результативными действиями. 38-летний россиянин второй раз в сезоне провел шесть матчей подряд без заброшенных шайб.
В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.
Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 голов. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.