СКА обыграл «Металлург» и продлил победную серию до одиннадцати матчей

СКА на выезде обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время игры в Магнитогорске закончилось со счетом 2:2. В серии буллитов сильнее оказались армейцы.

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В составе армейцев заброшенными шайбами отметились нападающие Сергей Толчинский и Захар Бардаков. У хозяев отличились защитник Егор Яковлев и форвард Данила Юров.

СКА продлил победную серию, которая теперь насчитывает одиннадцать игр. В предыдущих десяти матчах армейцы обыграли «Трактор» (4:3, ОТ), «Нефтехимик» (4:2), «Ак Барс» (4:2), «Северсталь» (5:2), «Локомотив» (2:1), ЦСКА (2:1), «Спартак» (3:2), «Торпедо» (4:3, по буллитам), «Динамо» Москва (5:3) и «Витязь» (3:2, ОТ). Последний раз петербуржцы потерпели поражение 6 ноября в гостевой игре против «Спартака» (2:3).

СКА набрал 48 очков в 37 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции КХЛ. В ближайшей игре петербуржцам предстоит сыграть на выезде с «Автомобилистом». Встреча пройдет 5 декабря в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.