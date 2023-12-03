У Марченко и Мерзликина случился конфликт на тренировке "Коламбуса"

"Марченко упал и, видимо, споткнулся о клюшку Элвиса во время упражнения, сильно ударившись о лед. Элвис подъехал и, похоже, не спросил, как у него дела. Марченко толкнул его несколько раз, пока их не разнял подъехавший [Дмитрий] Воронков", - написал Хеджер.