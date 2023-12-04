Тренер «Вашингтона» объяснил, почему разлучил Овечкина и Кузнецова

«Мы пробуем разные подходы. В общем-то мы добились определенного успеха, но с аналитической точки зрения дела обстоят не очень хорошо. Поэтому нам пришлось внести некоторые коррективы и изменить некоторые вещи, хотя старая тренерская поговорка и гласит: «Оставляй все по-прежнему, если твоя команда выигрывает матчи», — сказал Карбери.