Глава КХЛ заявил, что в лигу не поступал контракт Ковальчука с каким‑либо клубом

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в интервью «Матч ТВ» заявил, что пока нет данных о регистрации контракта нападающего Ильи Ковальчука с каким либо клубом КХЛ, но до дедлайна 27 декабря еще есть время.

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В воскресенье председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев сообщил «Матч ТВ», что 40 летний Ковальчук сыграет за «красно белых» 24 декабря против «Куньлуня». Нападающий последний раз играл в КХЛ в конце апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». С тех пор он не выступал два с половиной сезона как действующий хоккеист, но как менеджер ездил со сборной России на Олимпиаду 2022 в Пекин, где было завоевано серебро.

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— Илья Ковальчук, крестный ваших детей, возвращается в большой хоккей. Он с вами обсуждал, стоит ли ему в 40 лет возвращаться в «Спартак»?

— Никаких советов с моей стороны быть не может! Илья — взрослый человек. Сами понимаете, сколько ему лет, какой у него опыт. Легенда нашего хоккея. Конечно, только он сам будет принимать решение, что ему делать. Ему не нужны ничьи советы. Он поймет, как себя чувствует в этом возрасте, какие у его травмы и болячки, что его беспокоит. Сможет ли он уделять много внимания хоккею, когда есть семейные дела. Знаете, многие заканчивают карьеру из за того, что хотят быть больше с семьей.

Так что будем ждать решение Ильи. Официально пока ничего нет. В лигу не поступало никаких контрактов Ковальчука с клубом КХЛ. А до 27 декабря, когда в КХЛ объявлен дедлайн, у каждой команды есть возможность подписать новичков (улыбается. — прим. «Матч ТВ»), если они впишутся в потолок заработной платы.

— Вы сами выступали в «Питтсбурге», когда 27 декабря 2000 года после трех с половиной сезонов паузы в большой хоккей вернулся Марио Лемье. Может ли КХЛ сделать такое же шоу вокруг возвращения Ковальчука после паузы в два с половиной сезона?

— Я точно знаю, что тогда шоу делала не НХЛ, а сам «Питтсбург». Там был большой рождественский матч с «Торонто». На арене «Пингвинз» опускали свитер Лемье, который уже подняли под своды, когда он ушел в первый раз. На ковре, расстеленном на льду, стояла семья — жена, дети. Момент был очень трогательный, и все ждали этого события.