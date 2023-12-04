Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с канадским хоккеистом

Пресс служба магнитогорского «Металлурга» объявила, что клуб расторг контракт с канадским форвардом Жаном Себастьяном Ди.

Сотрудничество с 29 летним хоккеистом прекращено по обоюдному согласию сторон.

Ди перешел в «Металлург» перед стартом сезона. В текущем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий провел за клуб 18 матчей и набрал 6 (3 шайбы + 3 передачи) очков.