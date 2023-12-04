Скандальный российский хоккеист объяснил, почему попросил обмен из клуба НХЛ

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играл за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами. В текущем сезоне Задоров сыграл за «Калгари» 21 матч (1+5).