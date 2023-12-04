Хоккеист Барбашев высказался о своей непопулярности в России

«Парит ли меня, что люди в России мало знают обо мне? Мне, если честно, без разницы. Понятно, если говорить о русском хоккее, то в России все знают Кучерова, Василевского, Овечкина, Малкина. Меня это никогда не тревожило, то, что обо мне не говорят, и мне, если честно, это даже нравится. Всё спокойно, никто не докапывается. Меня это вообще не тревожит», — сказал Барбашёв в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».