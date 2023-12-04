Журналист: я ненавидел Овечкина. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки

«Я забью на это, пофиг. Я ненавидел Ови с момента, когда следил за молодёжным чемпионатом мира. Я никогда не был большим фанатом Овечкина. Так что я не хочу, чтобы он побил рекорд», — сказал МакКи в подкасте Sportsnet.