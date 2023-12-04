Барбашев рассказал, что игроки «Вегаса» не получили абонементы в стрип-клуб

«Дали ли игрокам «Вегаса» пожизненные абонементы в стрип-клуб? Нет, нам ничего не давали, и вообще даже, я думаю, и никто не знает, правда это или неправда. Команда об этом узнала через социальные сети. Там где-то выложили, все прочитали, и эта новость разлетелась. Но в раздевалке об этом никто не говорил», — сказал Барбашёв в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».