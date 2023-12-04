КХЛ готова обсуждать продление чемпионата до мая: «По сборной России положительных подвижек нет. Есть наработки, которые хотим предложить»
Алексей Морозов сообщил, что клубы КХЛ обговорят возможность продление чемпионата.
– Какие еще важные вопросы будут обсуждаться на совещании руководителей клубов?
– Мы также будем обсуждать систему переходов из детских спортивных школ. Этот вопрос мы поднимали на рабочей группе.
Из интересных вопросов обсудим то, о чем начали говорить год назад, – продление чемпионата на май.
Сборная России и в следующем сезоне может быть не допущена на чемпионат мира. Решение будет приниматься в марте, но мы понимаем, что пока подвижек в положительную сторону нет.
Будем общаться с клубами, предлагать. Как я уже сказал, это одна из инициатив игроков и тренеров относительно сдвига предсезонной подготовки.
Так что есть ряд вопросов, и будет интересно их обсудить.
Мы ежедневно общаемся с клубами, понимаем, с какими вопросами они сталкиваются, пытаемся их разрешить, помогаем.
– Сдвиг предсезонной подготовки связан с продлением сезона на май?
– Да, это подразумевает больше игрового времени.
Поэтому одним из предложений является то, чтобы позже начинать предсезонную подготовку, зато позже заканчивать чемпионат.
Это мы обсудим глобально. У нас есть наработки, которые хотим предложить.
– Будут ли вынесены на обсуждение изменения сроков контрактов игроков и тренеров, которые сейчас заканчиваются 30 апреля?
– Да, надо будет и это обсуждать. У наших юристов есть варианты, как можно это сделать безболезненно для клубов и хоккеистов.
– Продление сезона до мая будет согласовываться с учетом интересов «Барыса», хоккеисты которого выступают за сборную Казахстана?
– Конечно, на совещании ведь будут представители всех клубов.
И мы выслушаем позицию и «Барыса», и китайского «Куньлуня», игроки которого тоже задействованы в национальной сборной, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
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