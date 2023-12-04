ХК «Автомобилист» может уволить главного тренера

Илья Воробьев может заменить Заварухина на посту тренера «Автомобилиста»
«Автомобилист» может уволить Николая Заварухина.
Руководство клуба может принять решение об увольнении специалиста, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
«Автомобилист» рассматривает Илью Воробьева в качестве кандидата на замену Николаю Заварухину, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Екатеринбургская команда уступила в пяти из шести предыдущих матчах в Фонбет чемпионате КХЛ.
Клуб находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.
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Вовченко покинул «Северсталь» – он играл в команде с 2015 года. Хоккеист написал: «Будем соперниками на льду, но в сердце моя родная команда останется навсегда!»
Илья Воробьев может заменить Заварухина на посту тренера «Автомобилиста»