Хоккеист Вовченко покинул «Северсталь» – он играл в команде с 2015 года

«Не люблю прощаться. Такова наша жизнь. Особенно хоккейная. Рад, что мне довелось начать свой большой хоккейный путь здесь, в Череповце.



Рад, что «Северсталь» всегда окружала меня заботой и первый игровой свитер я примерил здесь. Рад, что меня поддерживали лучшие болельщики. Рад, что здесь я обрел настоящих друзей и встретил свою любовь. Спасибо ХК «Северсталь» за все теплые годы, проведенные здесь!



Поддерживайте команду! Окружайте ее заботой! Все лучшее впереди! Помните об этом. Теперь мы будем соперниками на льду, но в сердце моя родная команда останется навсегда!», – написал Даниил Вовченко.