Стал известен потолок зарплат в НХЛ на следующий сезон

Известный инсайдер Пьер Лебрюн поделился информацией о том, каким будет потолок зарплат в НХЛ на следующий сезон.

«Сегодня НХЛ проинформировала владельцев команд о последних финансовых прогнозах на сезон, на основании которых стал известен предположительный потолок зарплат на сезон-2024/2025. Он составит $ 87,7 млн», — сообщил Лебрюн в социальной сети X (ранее — Twitter).

Нынешний сезон идёт уже почти два месяца. На данный момент в дивизионах главенствуют следующие команды: «Вегас Голден Найтс» в Тихоокеанском, «Колорадо Эвеланш» в Центральном, «Бостон Брюинз» в Атлантическом и «Нью-Йорк Рейнджерс» в Столичном. Регулярный чемпионат будет продолжаться до 29 апреля 2024 года.