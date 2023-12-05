"Вашингтон" Овечкина уступил "Аризоне" со счетом 0:6

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" уступил на чужом льду "Аризоне".

Встреча завершилась со счетом 0:6.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Логан Кули, Майкл Карконе, Джейсон Цукер, Ник Бьюгстад и Ник Шмальц, который оформил дубль. Уже у первому перерыву "Аризона" вела со счетом 5:0. Еще одна шайба была заброшена под занавес второго периода.

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает девятое место, набрав 26 очков. "Аризона" с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче "Вашингтон" сыграет с "Далласом". Матч состоится 8 декабря. Стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени. "Аризона" 8 декабря сыграет с "Филадельфией". Матч начнется в 5.00 по московскому времени.