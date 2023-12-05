Журналист объяснил, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки

«Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Думаю, что это вопрос времени. Нужно дать ему немного времени в этом сезоне. Он всё ещё идёт по графику на 23 гола за чемпионат. Многие игроки в НХЛ смогли бы принять этот факт, но мы понимаем, что не Ови. Единственная вещь, способная остановить его и не дать побить рекорд Гретцки, — это травмы, ослабевание организма. Он по-прежнему не пропускает матчи. Он по-прежнему играет в каждой встрече более 20 минут. У него было два подряд матча без бросков в створ — после этого он сотню раз потревожил вратарей своими бросками. Если он остаётся здоровым и бросает, он будет забивать. Овечкин всё ещё будет голеадором, с которым в НХЛ придётся считаться», — сказал Хейз в эфире TSN.