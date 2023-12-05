Журналист, сказавший, что ненавидел Овечкина, назвал россиянина величайшим

«Мэттьюс идёт по тому же пути [что и Овечкин]. (смеётся) Если сравнивать с началом карьеры Ови… Овечкину, на мой взгляд, просто нужно заполучить титул лучшего снайпера всех времён. Но не по фактическому количеству голов? Верно. Потому что я думаю, что эра, в которую он играл, была иной, чем эпоха Гретцки», — сказал Бёрн в подкасте Sportsnet.