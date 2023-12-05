ХК «Металлург» официально объявил о переходе Даниила Вовченко

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в официальном телеграм-канале клуба объявила о переходе в стан уральского клуба экс-форварда «Северстали» Даниилом Вовченко.

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Сообщается, что соглашение между клубом и 27-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Вовченко сыграл в 10 играх и заработал 2 (0+2) очка. Всего за карьеру в КХЛ нападающий принял участие в 433 встречах и набрал 219 (100+199) очков.