ХК «Металлург» официально объявил о переходе Даниила Вовченко

«Металлург» официально объявил о переходе Даниила Вовченко
Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в официальном телеграм-канале клуба объявила о переходе в стан уральского клуба экс-форварда «Северстали» Даниилом Вовченко.
Сообщается, что соглашение между клубом и 27-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ Вовченко сыграл в 10 играх и заработал 2 (0+2) очка. Всего за карьеру в КХЛ нападающий принял участие в 433 встречах и набрал 219 (100+199) очков.
В «Металлурге» Вовченко будет выступать под номером 29.
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