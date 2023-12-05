«Авангард» перевел нападающего Рида Буше в список травмированных

«Авангард» перевёл американского форварда команды Рида Буше в список травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.

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В последнем матче своей команды в регулярном чемпионате КХЛ с «Амуром» (2:1) Буше набрал 2 (1+1) очка.

Всего в текущем сезоне на счету 30-летнего американца 47 (28+19) очков в 36 матчах и третье место в гонке бомбардиров лиги после Владимира Ткачёва из «Авангарда» (53) и Николая Голдобина из «Спартака» (51).

В сезоне-2020/2021 Буше в составе «ястребов» стал обладателем Кубка Гагарина. Он является первым легионером из США, которому удалось выиграть главный трофей КХЛ.