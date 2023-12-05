19-летнему норвежскому игроку коньком разрезало грудную мышцу

«Сам я раны не видел, поэтому задрал футболку и спросил у товарищей по команде, не кровоточит ли она. У них была шоковая реакция, и они сразу же вызвали врача. У меня было столько адреналина, что первые несколько минут я порез не ощущал. Но примерно через пять минут стало очень больно», — заявил Мюре.