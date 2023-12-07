Малкин прокомментировал неудачную игру «Питтсбурга» в большинстве

«Когда ты ведёшь игру и контролируешь её со счётом 2:0, 3:0, ты чувствуешь себя намного лучше. Конечно, если мы забьём пару голов в большинстве, все почувствуют себя лучше.



Каждую игру у нас три, четыре, пять попыток реализации большинства, но мы не чувствуем себя хорошо. Мы теряем шайбу на синей линии, потому что у нас нет уверенности и мы нервничаем. Вот как это на нас влияет», — приводит слова Малкина theScore.