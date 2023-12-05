Илья Ковальчук рассказал о возвращении в «Спартак»

Российский хоккеист Илья Ковальчук заявил, что испытывает приятные эмоции после возвращения в московский «Спартак». Во вторник «Спартак» по ходу игры регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» объявил о возвращении Ковальчука в команду. Именно в «Спартаке» Ковальчук начал профессиональную карьеру, выступая за «красно белых» с 1999 по 2001 год. Матч «Спартак» — «Динамо» завершился победой «красно белых» в овертайме со счетом 8:7.

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— «Спартак» проигрывал 3:6. Но когда на арене объявили, что подписали контракт с Ильей Ковальчуком, то счет превратился в 7:6. Это так работает ваша магия?

— Нет, это ребята — красавцы. И для зрителей хоккей был сегодня очень интересным и смотрибельным. Но думаю, что тренерский штаб сделает выводы по поводу игры в обороне.

— Вы ведь еще официально не подписали контракт со «Спартаком»? Когда это сделаете?

— Да вот сейчас уже, скоро — сегодня.

— А когда ждать вашего дебюта?

— Это все скажет (главный тренер) Алексей Юрьевич (Жамнов). Сейчас будем тренироваться и готовиться.

— Вы с какими эмоциями пришли в команду?

— Приятно, конечно, переходить в «Спартак». Блудный сын вернулся домой, — передают слова Ковальчука корреспонденты «Матч ТВ».

40 летний Ковальчук последний раз играл в КХЛ в конце апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». С тех пор он не выступал два с половиной сезона как действующий хоккеист, но как менеджер ездил со сборной России на Олимпиаду 2022 в Пекин, где было завоевано серебро.