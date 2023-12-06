Оценены шансы «Амура» на выход в плей-офф КХЛ

Ранее «Амур» всего лишь дважды за всю историю участия в Континентальной хоккейной лиге пробивался в плей-офф. Хабаровский «Амур» отчаянно сражается за право впервые за много лет сыграть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.Подопечные Андрея Мартемьянова на данный момент располагаются в шаге от зоны плей-офф в таблице Восточной конференции КХЛ.

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И шансы на выход в Топ-16 у «Тигров» достаточно неплохие.По крайней мере, такого мнения придерживаются эксперты беттинг-сферы, считающие «Амур» реальным претендентом на одну из путевок в плей-офф от Востока. Хоккейные болельщики, которые намерены использовать свой приветственный бонус для прогноза на то, что подопечным Мартемьянова удастся прорваться в 1/8 финала, наверняка заметили, что на данном этапе сезона шансы хабаровского коллектива на успех оценены в 48% вероятности. Это довольно солидный показатель.

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Для сравнения, у «Сибири», которая пока что находится выше «Амура» в таблице Восточной конференции, шансы на плей-офф даже немного ниже, чем у хабаровчан. Выгодные промокоды для пари на хоккей поклонники новосибирской команды могут задействовать для пари на выход в плей-офф с вероятностью в 46% шансов. Что свидетельствует о том, что аналитики пока больше верят в перспективы «Амура» в битве за выход в Топ-16.

Впереди еще долгий путь в рамках регулярного сезона, и эксперты наверняка неоднократно изменят свое мнение относительно шансов команд КХЛ на попадание в плей-офф. Однако на данном этапе вероятность «хэппи-энда» для хоккеистов «Амура» кажется вполне реальной.Стоит напомнить, что «Амур» всего лишь дважды за всю историю участия в Континентальной хоккейной лиге пробивался в плей-офф. Впервые это случилось в кампании 2011/12 годов, когда хабаровчане заняли четвертое место в Дивизионе Чернышева, однако в первом же раунде плей-офф разгромно проиграли серию омскому «Авангарду» — 0:4 по матчам.Спустя шесть лет – в сезоне 2017/18 «Тигры» вновь оказались среди 16-ти сильнейших команд КХЛ. Но на этот раз непреодолимой преградой для «Амура» в первом раунде плей-офф стал казанский «Ак Барс», выигравший серию со счетом 4:1.