Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Калгари»
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграла «Калгари» (5:2).
Голом и результативной передачей отметился российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов, он был признан второй звездой встречи вслед за своим партнером Мэттью Болди (2+1, полезность «+3»).
Для Капризова шайба стала восьмой в нынешнем сезоне.
В других матчах дня «Детройт» переиграл «Баффало» (5:3), «Нэшвилл» по буллитам выиграл у «Чикаго» (4:3 Б), «Колорадо» было сильнее «Анахайма» (3:2).
НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Голы: Баклунд, 26:51. Зейри, 41:37. — Фолиньо, 1:26. Капризов, 20:45. Болди, 21:30, 33:58 (бол.). Эрикссон Эк, 46:49.