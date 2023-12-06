Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Калгари»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграла «Калгари» (5:2).

Голом и результативной передачей отметился российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов, он был признан второй звездой встречи вслед за своим партнером Мэттью Болди (2+1, полезность «+3»).

Для Капризова шайба стала восьмой в нынешнем сезоне.

В других матчах дня «Детройт» переиграл «Баффало» (5:3), «Нэшвилл» по буллитам выиграл у «Чикаго» (4:3 Б), «Колорадо» было сильнее «Анахайма» (3:2).

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)