Быков: НХЛ нас везде прибивают, нигде не пускают, ни в какие соревнования

«Об НХЛ стараюсь не высказываться, так как они нас везде прибивают, нигде не пускают, ни в какие соревнования. Все наши хоккеисты, которые выступают в НХЛ, — лидеры российского хоккея. В мировом масштабе они все хоккеисты с именем, в профессиональном плане — с большими возможностями.



Я не слежу за НХЛ, но это моя позиция. Они пользуются нашими игроками, хотя наши игроки в этой системе работают и получают зарплату. В спорте есть понятие солидарность, со стороны НХЛ я не вижу никакой солидарности. Нас везде ограничивают: на чемпионате мира и на Олимпиаде. Я не сторонник того, чтобы пропагандировать их лигу. Они отвернулись от нас, а мы должны везде за них топить? Я никого не призываю этого делать, но моя позиция такая.



Сейчас я не удивлён, что Никита Кучеров выдаёт блестящий результат. Такие игроки, как Кучеров, не могут отпустить свою планку, всегда будут искать возможности и стараться добиваться лучшего результата», — сказал Быков в интервью Metaratings.ru.