Сорокин в 4-й раз в сезоне пропустил 5 шайб за игру. Он отразил 32 из 37 бросков «Сан-Хосе»
Илья Сорокин в 4-й раз в сезоне НХЛ пропустил 5 шайб за матч.
Вратарь «Айлендерс» отбил 32 из 37 бросков в матче против «Сан-Хосе» (4:5 ОТ).
Он пропустил 5 голов за игру в 4-й раз в чемпионате-2023/24.
Всего в нынешнем сезоне НХЛ Илья Сорокин провел 16 игр, отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 3,19.
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Сорокин в 4-й раз в сезоне пропустил 5 шайб за игру. Он отразил 32 из 37 бросков «Сан-Хосе»