Сорокин в 4-й раз в сезоне пропустил 5 шайб за игру

Илья Сорокин в 4-й раз в сезоне НХЛ пропустил 5 шайб за матч.

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Вратарь «Айлендерс» отбил 32 из 37 бросков в матче против «Сан-Хосе» (4:5 ОТ).

Он пропустил 5 голов за игру в 4-й раз в чемпионате-2023/24.