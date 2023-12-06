Сорокин в 4-й раз в сезоне пропустил 5 шайб за игру. Он отразил 32 из 37 бросков «Сан-Хосе»

Илья Сорокин в 4-й раз в сезоне НХЛ пропустил 5 шайб за матч.

Сорокин в 4-й раз в сезоне пропустил 5 шайб за игру
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Вратарь «Айлендерс» отбил 32 из 37 бросков в матче против «Сан-Хосе» (4:5 ОТ).

Он пропустил 5 голов за игру в 4-й раз в чемпионате-2023/24.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Илья Сорокин провел 16 игр, отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 3,19.