Бывший главный тренер «Витязя» может войти в тренерский штаб «Сибири»

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Витязя» Александр Завьялов может войти в тренерский штаб «Сибири» и приступить к работе с защитниками.

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Руководство новосибирского клуба недовольно работой Дэвида Немировски. Его место ещё до начала сезона мог занять Сергей Кривокрасов, но в итоге российского специалиста сделали помощником. В скором времени Немировски могут отправить в отставку, а на его место назначить Кривокрасова.