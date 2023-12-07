Россиянина заменили после трех пропущенных шайб за пять минут в матче НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» встречался с »Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась разгромной победой хозяев — 6:1. - Газета.Ru
Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков был заменён после трёх пропущенных шайб уже к шестой минуте первого периода. Вместо него на льду появился финн Антти Раанта. - Чемпионат.com
«Эдмонтон» одержал пятую победу подряд и набрал 21 очков, поднявшись на 13 е место в турнирной таблице Западной конференции. «Каролина» (29 очков) проиграла три из последних четырех матчей и идет пятой на Востоке. - Матч ТВ