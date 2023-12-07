Обменянный в «Нефтехимик» канадский защитник подписал контракт в Швейцарии

Обменянный в «Нефтехимик» из «Куньлунь Ред Стар» канадский защитник Зак Лесли подписал контракт в Швейцарии, став игроком «Рапперсвиля», сообщает пресс-служба клуба.

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Ранее главный тренер нижнекамского клуба Олег Леонтьев сообщал, что Лесли может не сыграть за «Нефтехимик». 29 ноября защитник был выменян из «Куньлуня».

29-летний защитник в текущем сезоне провёл за китайский клуб 30 матчей, в которых набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-8». Всего в КХЛ на счету канадского игрока обороны 95 матчей, в которых Лесли отметился 46 очками — забил 11 голов и отдал 35 результативных передач с показателем полезности «-42».