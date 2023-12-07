В США планируют построить каток имени Овечкина

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проводит благотворительный аукцион, средства от него пойдут на строительство катка имени легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, клуб выставил на продажу свитера, шайбы и таблички с автографами Овечкина.

В пресс-службе клуба пояснили,что вырученные средства пойдут на строительство катка в Вашингтоне, Вирджинии или Мэриленде в рамках проекта «Наследие Алекса Овечкина».

«Я считаю, что важно развивать хоккей в этом регионе. Очевидно, что дети и их родители любят хоккей. Для меня очень важно построить здесь больше катков», — отметил хоккеист.

Ранее сообщалось, что Овечкин побывал на торжественном приеме в Белом доме, который ежегодно проводится для игроков команд-победителей. Форвард пообщался с Дональдом Трампом, 45-м президентом США, как во время официального приема, так и после него.