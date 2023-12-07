Стали известны бонусы Ковальчука по контракту со «Спартаком»

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук может заработать до конца сезона-2023/24 30 миллионов рублей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 40-летний форвард, имеющий базовый оклад в размере 15 млн рублей, может заработать аналогичную сумму в качестве бонусов, если наберет 20 очков по системе гол+пас.

Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 56 очков. Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.