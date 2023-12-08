Трибуны утопали в овациях, а главный тренер назвал 1500 очков Саши ещё одним примером его величия.

В столице США Александра Овечкина обожают. Он стал спасителем команды, которая в середине нулевых находилась на дне, – вернул болельщиков на трибуны, вернул болельщикам любовь к хоккею своей яркой игрой, стал одной из главных звёзд даже не современной лиги, а за всю историю НХЛ и, наконец, именно при нём «Вашингтон» выиграл свой первый и пока что единственный Кубок Стэнли. Не зря же американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл как-то сказал, что «президента США в Америке любят 50 на 50, а Овечкина – все».

Исторические достижения в НХЛ умеют обставлять красиво, вот и «Вашингтон» трогательно отметил 1500 очков Ови в лиге. В матче с «Далласом» он ассистировал Дилану Строуму, став 16-м игроком в истории лиги и первым среди россиян, кто отпраздновал этот грандиозный юбилей. Кроме того, Ови – пятый игрок, которому удалось сделать это с одной командой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В специально заготовленном видео клуб вспомнил главные вехи в карьере своей суперзвезды – первое очко в НХЛ, первые 100 очков за карьеру, 500 и 1000, 1100 и так далее до 1400, исторические 800-й и 802-й голы (последним он подвинул Горди Хоу со второго места в списке снайперов всех времён), тот самый гол «Финиксу» лёжа броском из-за уха (его позже признали лучшим за первые 100 лет лиги), «горящую клюшку».

Болельщики утопили арену в овациях, а сам Овечкин поднялся со скамейки, чтобы поприветствовать трибуны.

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«Кажется, он бесконечно достигает высот, которых этот клуб никогда раньше не видел», – отметили в соцсетях «Вашингтона».

«Восьмёрка продолжает преследовать великих», – отреагировали на достижение Ови в Sportsnet.

«Великая Восьмёрка», – были лаконичны в соцсетях НХЛ.

«Это крутое число. Как я всегда говорю – без своих партнёров я бы никогда этого не достиг», – сказал Саша после игры.

«Это ещё один пример его величия и того, что он смог достичь в этой лиге», – отметил главный тренер Спенсер Карбери.

«Он живая легенда. Это честь — играть вместе с ним. Надеюсь, я начну кормить его передачами и у него будет больше голов», – сказал Дилан Строум, который сегодня тоже отпраздновал юбилей – 100 шайб в НХЛ.

Но юбилейную шайбу поделить нельзя, и она, конечно, досталась не Строуму, а ушла в коллекцию Овечкина. 1500 очков – когда такое ещё будет?