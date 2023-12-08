«Тампа» уступила «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Кучеров прервал серию из 11 матчей с набранными очками
«Тампа Бэй Лайтнинг» в гостях уступила «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев льда. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал серию из 11 матчей с набранными очками, которая стала рекордной в истории клуба.
В текущем сезоне россиянин возглавляет список лучших бомбардиров лиги, набрав 44 (17+27) очка в 27 играх.
В другом матче дня «Нью Йорк Айлендерс» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 7:3 (1:0, 3:2, 3:1). Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 32 броска из 35. В составе «Айлендерс» в матче также приняли участие российский защитник Александр Романов. За «Коламбус» сыграли нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, а также защитник Иван Проворов.
НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Пярссинен, 17:14 (бол.). Форсберг, 22:37 (бол.). Макдона, 24:32. Йоси, 46:11. Тренин, 53:13. — Бар-Буле, 13:32.
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 7:3 (1:0, 3:2, 3:1)
Голы: Энгвалль, 4:00. Клаттербак, 34:30. Барзэл, 38:51, 45:33. Палмьери, 39:19 (бол.). Хорват, 51:31, 51:51. — Бемстрём, 25:56. Фантилли, 30:11, 41:28.
В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:
«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 5:6 ОТ (0:0, 4:4, 1:1, 0:1)
Голы: Костин, 29:05. Расмуссен, 32:51, 33:04. Раймонд, 33:40. Ларкин, 53:20. — Гертл, 34:06 (мен.), 58:31. Зеттерлунд, 34:46 (мен.). Штурм, 35:52, 39:37. Гранлунд, 60:37.
«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)
Голы: Андерссон, 45:42. Зейри, 47:03. Коулмэн, 51:44 (мен.). — Нейсен, 2:10. Бантинг, 8:49.
«Аризона Койотис» (Глендейл) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Крауз, 17:33. — Конекны, 10:11, 24:38 (мен.). Фэраби, 13:18. Йорк, 41:47.
«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Голы: МакКиннон, 22:30. Кивиранта, 39:29. — Лаури, 19:57. Коннор, 20:32, 59:23. Моррисcи, 35:13.
«Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)Гол: Курашев, 29:21 (бол.).
«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Даути, 8:13. Байфилд, 17:46, 38:15 (бол.). Мур, 47:58.
«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)
Голы: Норрис, 19:34. Бернард-Докер, 45:14. Жиру, 58:07. — Марнер, 21:42. Кампф, 37:40. Йернкрок, 43:35. Нюландер, 53:03.
«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Маршан, 37:35. — Петерка, 21:18. Томпсон, 36:57. Олофссон, 51:16.