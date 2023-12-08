«Тампа» уступила «Нэшвиллу» в матче НХЛ

Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев льда. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал серию из 11 матчей с набранными очками, которая стала рекордной в истории клуба.

В другом матче дня «Нью Йорк Айлендерс» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 7:3 (1:0, 3:2, 3:1). Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 32 броска из 35. В составе «Айлендерс» в матче также приняли участие российский защитник Александр Романов. За «Коламбус» сыграли нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, а также защитник Иван Проворов.