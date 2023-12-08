Агент Овечкина отреагировал на 1500 очков капитана «Вашингтона» в НХЛ

«1500 очков Александра Овечкина в НХЛ — это большая веха и очень серьёзный результат для всего нашего хоккея. Хочется поздравить Александра со столь серьёзной отметкой. Это здорово», – сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым .

Для достижения отметки в 1500 очков россиянину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех хоккеистов в истории НХЛ. Овечкин стал первым россиянином НХЛ, кому покорилась отметка в 1500 набранных результативных баллов.