Овечкин не забил в восьмой игре подряд

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог поразить ворота «Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата.

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Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Команды не смогли выявить победителя в основное время, три тайма закончились со счетом 4:4. В овертайме команды шайб не забросили, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Даллас». Победный бросок нанес Джейсон Робертсон.

38-летний капитан «столичных» по прошествии 23 матчах сезона имеет в активе пять заброшенных шайб. Всего на льду в прошедшей игре Овечкин провел 17 минут 49 секунд, 4 минуты 11 секунд из которых в большинстве, нанес три броска и сделал один силовой прием, не реализовав также послематчевый буллит.