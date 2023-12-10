Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда по длительности безголевой серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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В ночь на 10 декабря "Вашингтон" со счетом 4:0 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин не сумел забить в этом матче, таким образом, продлив свою безголевую серию до девяти матчей.

Антирекорд Овечкина по этому показателю в рамках одной регулярки был установлен в феврале — марте 2017 года (десять матчей). Серии из девяти встреч без заброшенных шайб также были зафикисированы в сезонах-2008/2009 и 2010/2011.