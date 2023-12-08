В «Динамо» назвали Овечкина величайшим спортсменом современности

«Очень рады, что Саша достиг такой значимой отметки. Будем называть вещи своими именами. Сезон для него складывается непросто. Новый тренер, травмы партнёров, всё это создает дополнительные преграды в погоне за главным рекордом. Но сколько раз уже такое было? И каждый раз он находил способы переломить неудачную полосу и выйти на свой прежний уровень. 1500 очков в НХЛ – блестящий результат, который покоряется немногим. Мы живём в эпоху величайшего спортсмена современности. Внимательно следим за его играми и переживаем всей динамовской семьей. Уверен, у него всё получится», – сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.