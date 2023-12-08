Именем Овечкина предложили назвать хоккейную арену в России

Тренер Андрей Назаров в интервью «Чемпионату» предложил подумать над тем, чтобы назвать именем нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина один из российских ледовых дворцов.

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По его мнению, так можно поздравить 38-летнего форварда с преодолением отметки в 1500 очков, которую он покорил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

«Александр заслуживает всех возможных почестей, в том числе открытия арен и академий, названных в его честь. Так что именем Овечкина необходимо, например, назвать одну из арен в России, необязательно в московском регионе. Таким образом можно увековечить 1500 очков, набранных Сашей в НХЛ», — заявил Назаров.