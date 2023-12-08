Возможность проведения финальной серии КГ в мае будет вынесена на голосование клубов КХЛ

Сегодня, 8 декабря 2023 года, в Санкт-Петербурге за день до старта Фонбет Матча звёзд КХЛ – 2023 состоялось совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги.

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Как сообщает пресс-служба КХЛ, в частности, на голосование клубов будет вынесен проект изменения структуры календаря, который подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.