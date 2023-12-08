«Штраф за Федотова есть, мы его не платим, мы его оспариваем» — гендиректор ФХР

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал «Матч ТВ» о ситуации с санкциями Международной федерации хоккея (IIHF) в отношении голкипер ЦСКА Ивана Федотова.

«Штраф за Федотова есть, мы его не платим, мы его оспариваем» — гендиректор ФХР
©  © Денис Бушковский / Матч ТВ

В августе Федотов был дисквалифицирован на четыре месяца за подписание контракта с ЦСКА, несмотря на действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз» в НХЛ. Голкипер продолжил выходить на лед в матчах КХЛ, что нарушает санкции со стороны IIHF.

— Мы не будем скрывать информацию, если она будет. Сидим ровно. Скорее всего, решение по всем претензиям будет вынесено в один день. Штраф есть, мы его не платим, мы его оспариваем. Пока платежного поручения у нас нет, — сказал Курбатов «Матч ТВ».

IIHF выпустила заявление, в котором сообщила, что на ФХР наложен штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков за участие Федотова в официальном матче за ЦСКА.