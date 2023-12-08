«Штраф за Федотова есть, мы его не платим, мы его оспариваем» — гендиректор ФХР

— Мы не будем скрывать информацию, если она будет. Сидим ровно. Скорее всего, решение по всем претензиям будет вынесено в один день. Штраф есть, мы его не платим, мы его оспариваем. Пока платежного поручения у нас нет, — сказал Курбатов «Матч ТВ».