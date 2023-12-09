Овечкин взял на себя вину после поражения "Вашингтона" от "Далласа" в НХЛ

"У меня было несколько хороших моментов в большинстве в овертайме? Если у меня есть шанс забросить шайбу, я должен это делать, понимаешь? Для меня было бы здорово забросить ее, и мы заработали бы два очка. Но я беру вину на себя", - заявил хоккеист.