Овечкин взял на себя вину после поражения "Вашингтона" от "Далласа" в НХЛ
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, комментируя поражение "столичных" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от "Даллас Старз", заявил, что команда возьмет положительные моменты из игры и будет двигаться дальше. Его слова приводит The Hockey News.
"У меня было несколько хороших моментов в большинстве в овертайме? Если у меня есть шанс забросить шайбу, я должен это делать, понимаешь? Для меня было бы здорово забросить ее, и мы заработали бы два очка. Но я беру вину на себя", - заявил хоккеист.
Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов победой "Далласа". Итоговый счет матча - 5:4. В этом поединке Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ и стал единственным россиянином в Лиге, кому удалось подобное.
Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.
В текущем сезоне капитан "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении восьми последних игр.