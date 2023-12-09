В России открылся самый большой хоккейный стадион в мире

Сегодня, 9 декабря, в Санкт-Петербурге открыли «СКА Арену», которая стала самым большим в мире хоккейный стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале.

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Напомним, 9 и 10 декабря на новой арене проходит Матч звёзд КХЛ — 2023.

Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».

В 2023 году на арене было запланировано проведение матчей чемпионата мира по хоккею, но из-за начала военных действий на Украине он был перенесён из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу.