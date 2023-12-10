Защитник «Динамо» Менелл: надеюсь в будущем на вызов в сборную Россию

«Расстройства по невызову я не чувствую. Было бы честью сыграть на этом Кубке, но ничего страшного. Тем не менее я надеюсь в будущем, смогу представлять Россию. Но пойму, если этого не произойдёт. Здесь много сильных игроков», – приводит слова Менелла ТАСС.